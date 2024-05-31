Renault разработает Twingo с помощью китайского партнера

Компания Renault ищет партнера среди китайских производителей для совместной работы над электрическим Twingo нового поколения. Иностранный партнер поможет удешевить и ускорить разработку и удержать итоговую цену в пределах 20 тысяч евро — меньше двух миллионов в пересчете на рубли. Twingo чертвертой генерации с «мультяшным» дизайном планируют выпустить в 2026 году.

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Дизайн нового Twingo разработают во Франции. Судя по всему, он уже почти готов, так как близкий к серии электрокар почти не отличается от концепт-кара. Выпускать хэтчбек тоже будут в Европе — возможно, на заводе Renault в Словении, как нынешний Twingo.

Ранее Renault и Volkswagen хотели объединить усилия для создания недорогих электрокаров. Однако в мае стало известно, что договориться европейским компаниям не удалось.

В Renault тем не менее утверждают, что решение искать партнера в Китае с этим не связано. Volkswagen же, по последним данным, намерен создать «бюджетник» самостоятельно.

Концепт «четвертого» Twingo Renault показала под конец 2023 года. Это хэтчбек с «мультяшным» дизайном, круглыми дверными ручками и индикатором на капоте, показывающим уровень заряда батареи. Ситикар построят на одной платформе с Renault 5 и выпустят на рынок в 2026 году.