Страховщики опять настаивают на увеличении сроков ремонта по ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили о необходимости «трансформации натурального возмещения» по полисам обязательного страхования. По словам президента организации Евгения Уфимцева, для этого требуется увеличить максимальные сроки проведения восстановительных работ, а также разрешить использовать подержанные запчасти.

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В страховых компаниях отмечают заметное увеличение сроков поставок компонентов для ремонта машин. Связано это с уходом из России иностранных производителей и разрывом логистических цепочек. Ещё больше ситуацию осложнило то, что крупные поставщики из Южной Кореи и Тайваня присоединились к санкциям.

В итоге Уфимцев отмечает, что действующие нормы, согласно которым автомобиль должен быть приведёт в порядок по страховке в течение 30 дней, были разработаны в то время, когда это было возможно.

«Сейчас же реалии изменились и потребители все чаще сталкиваются с увеличением сроков ремонта», — заявил президент РСА.

В итоги страховщики жалуются на срыв сроков ремонта и массовые жалобы со стороны автомобилистов.

Чтобы защитить себя от подающих в суд граждан, страховщики предлагают увеличить сроки ремонта «до 60 дней и больше», а также просят законодателей разрешить использование подержанных запчастей.

«Во-первых, это изменение срока ремонта до реального. Речь идет о периоде в 60 дней и больше. Эта цифра эмпирически подтвержденная. И наше общее предложение страхового сообщества о законодательном увеличении срока ремонта до 60 дней сильно бы изменило ситуацию. И второе предложение – это использование б/у запчастей. Подобное нововведение сократит срок ремонта, так как подержанные запчасти найти легче. Не все понимают, что качество бэушной детали очень часто лучше, чем неоригинал», — отметил директор по розничному страхованию «АльфаСтрахование» Александр Горин.

При этом он отметил, что уже сегодня около 70% клиентов компании соглашаются на использование бывших в употреблении деталей.

В компании «СОГАЗ» также сообщили, что сегодня сроки поставки компонентов для ремонта составляют, в среднем, 40 дней, а максимальный срок — 150 дней.

Тем временем член правления «Союза Автосервисов» Илья Плисов сравнил нынешнюю ситуацию с советским временем, когда существовали предприятия по восстановлению запчастей. При этом он объяснил, что частично они сохранились и сегодня.