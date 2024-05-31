В Балашихе рой пчел атаковал внедорожник SsangYong Actyon. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что сотни пчел обосновались на нижней части багажника автомобиля. Машина была припаркована у торгового центра, владельцы ушли за покупками в магазин. Пользователи соцсетей предполагают, что в багажнике могло разлиться что-то сладкое.

До этого в Красноярске около мусорных баков заметили коробки с живыми пчелами. Инцидент произошел около жилого дома. Местные жители обратили внимание на ситуацию, они опасаются за свою безопасность. В комментарии для журналистов сотрудники Минсельхоза заявили, что на месте уже работают сотрудники Красноярского отдела ветеринарии. В случае если специалисты найдут у пчел опасные заболевания, они привлекут полицию.