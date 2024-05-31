В Белоруссии теперь можно купить кроссовер BMW Х2

Со сменой генераций «маленький Х4» стал довольно крупным: в длину кросс-купе достигло 4554 мм (+194), а размер колёсной базы достиг 2692 мм (+22). Модель получила оригинальный кузов, но интерьером поделился родственный X1.

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Как сообщает издание AV, самой доступной версией BMW X2 на белорусском рынке является вариант sDrive20i. Он укомплектован 1,5-литровой «турботройкой», которая выдаёт 156 л. с. и 240 Нм. Парой выступает 7-ступенчатый «робот».

Цена такого варианта — от 47 150 евро (4 580 000 российских рублей). С двухлитровыми моторами автомобиль выйдет дороже, а самая дорогая модификация — двухмоторный 313-сильный электрокар за 65 000 евро (6 314 000 российских рублей).

Напомним: у наших соседей продолжают работу фициальные дилеры марок BMW и MINI. Поэтому покупатель немецкой новинки сможет рассчитывать на полноценную гарантию, а также фирменный сервис.

Между тем, в Белоруссии также стартовали продажи обновлённых Audi А6. В год наши соседи продают порядка 600 новых Audi: логично предположить, что часть автомобилей затем попадает на территорию России.