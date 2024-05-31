В продаже появилась Lada Revolution за 7,5 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете", на одном из классифайдов появилось объявление о продаже редкого спорткара Lada Revolution. Владелец заявляет, что автомобиль в состоянии нового, указанный пробег - 1000 км.

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Проект Lada Revolution берёт начало в 2001 году, автомобиль, выставленный на продажу - модернизированная версия спорткара, которая известна как Revolution II. На аналогичных спортсмены выступали в российских гоночных соревнованиях.

К сожалению, никаких данных о продаваемой машине нет, однако указана мощность двигателя - 215 л.с. Это означает, что перед нами - Lada Revolution в исполнении Supersport, которое появилось как раз-таки в 2006 году. С места до 100 км/ч болид массой 670 кг разгоняется за 6,5 секунд, максимальная скорость - не более 260 км/ч.

Продавец просит за уникальный спорткар, тираж которого исчисляется десятками экземпляров, 7,5 млн рублей.

Менее четырёх лет назад Lada Revolution можно было купить за 1,3-1,6 млн рублей.