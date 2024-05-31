Cедан Peugeot 408 скоро поступит в продажу по цене Lada Granta

С завтрашнего дня в КНР стартуют онлайн-продажи новой ограниченной версии седана Peugeot 408, который в Китае выпускается на совместном предприятии с Dongfeng. Главная прелесть новинки - цена.

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Чем обусловлен прайс в 69 700 юаней (862 тысяч рублей), пока не совсем понятно. Сейчас стартовая стоимость модели - 109 700 юаней (1,36 млн рублей), то есть разница достигает 40 тысяч юаней - это полмиллиона рублей.

"Четыреста восьмой" - седан С-класса, который хотел бы стать "бизнесом": длина равна 4750 мм, колёсная база - 2730 мм. Для сравнения: у Kia Cerato в активе 4640 и 2700 мм, у Toyota Corolla - 4630 и 2700 мм.

Под капотом - турбочетвёрка объёмом 1.5 литра и мощностью 173 л.с., которая работает в паре с 6-скоростным "роботом". Спереди у седана стойки "МакФерсон", сзади - торсионная балка.

Все доступные Peugeot 408 в стандартной комплектации оснащены рулевым колесом с отделкой под кожу, сиденьем водителя с электрорегулировками в восьми направлениях, аудиосистемой с шестью динамиками, климат-контролем, круиз-контролем, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, цифровой приборной панелью, системой контроля давления в шинах, 17-дюймовыми колёсами на шинах 215/50 R17, ABS, ESP, системой старт-стоп; салон отделан искусственной кожей. В общем, набор опций такой, что упростить комплектацию действительно можно. К тому же, можно внедрить версию на МКП.

Дебют Peugeot 408 второго поколения состоялся в 2014 году - именно эта версия лежит в основе китайского седана, который прошёл рестайлинг летом 2022 года. В Европе модель с аналогичным индексом продаётся в виде кросс-лифтбека.