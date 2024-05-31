КамАЗ создал новый грузовик для крупных ретейлеров

На выставке коммерческого транспорта ComVex, проходящей в столице, была представлена новая модель грузовика КамАЗ-65658. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

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Речь идет о трехосном грузовике. Он рассчитан на установку, в первую очередь, промтоварных фургонов или рефрижераторов. Крупные сетевые супермаркеты, в частности «Магнит», Пятерочка», «Лента», активно используют машины такого формата для того, чтобы осуществлять доставку товаров. Раньше они закупали европейскую технику, например, МАНы. Теперь КамАЗ намерен предложить замену ушедшим брендам.

Как отмечается, модель готова к серийному производству. По словам источников портала, выпускать модель могут начать в течение этого года.

Ранее сообщалось, что на предприятии АвтоВАЗа стартовало предсерийное производство автомобилей Lada Aura. В настоящее время в Тольятти с конвейера сходят единичные экземпляры седанов для внутренних испытаний АвтоВАЗа.

До этого стало известно, что КамАЗ приступил к производству грузовых автомобилей с современными двигателями, которые соответствуют экологическому регламенту «Евро-5».