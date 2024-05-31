Дизельный внедорожник BAIC BJ40 готов к продажам в России

Компания BAIC объявила, что дизельная версия рамного внедорожника BJ40 успешно завершила все сертификационные мероприятия и получила Заключение об оценке типа транспортного средства в России.

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В продажу автомобиль поступит в ближайшее время и будет доступен в комплектации Exclusive стоимостью 4 400 000 рублей.

Под капотом автомобиля расположен турбодизель 2,0 литра мощностью 162 л.с. и крутящим моментов 380 Нм. Он агрегатирован восьмиступенчатым автоматом производства компании ZF.

Полный привод автомобиля реализован по системе Part-time (принудительно подключаемая передняя ось), дополнен понижающей передачей и четырьмя режимами вождения: комфорт, спорт, снег, эко.

В компании подчеркнули, что дизельная версия BAIC BJ40 получила жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, что позволяет решать более сложные внедорожные задачи.