Tesla отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за неисправности

Компания Tesla отзовет 125 227 автомобилей в США по причине неисправностей в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) пишет Reuters.

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Причиной отзыва Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска стал сбой в системе предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.

Отмечается в ряде случаев некорректная работа лампы и звукового сигнала, если водитель не пристегнут. Это является нарушением Федерального стандарта безопасности транспортных средств.

Ранее стало известно, что Tesla отозвала 2,2 миллиона автомобилей из-за мелкого размера шрифта на сигнальных индикаторах. Отзыв машин стал крупнейшим и касался автомобилей, произведенных с 2012 года, а также Cybertruck 2024 года выпуска. При этом компания начала бесплатно выпускать обновление программного обеспечения для устранения проблемы.