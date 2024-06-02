Принадлежавший Брежневу Mercedes выставили на продажу

На продажу выставлен Mercedes купе, принадлежавший Леониду Брежневу. В соцсетях появились фотографии исторической двухдверки 450 SLC. Автомобиль был подарен генсеку ЦК КПСС в 1973 году тогдашним Канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Купе зарегистрировали на сына Министра Внутренних Дел СССР Игоря Щёлокова, причём учёт до сих пор советский — сохранались и документы старого образца, и чёрные номера стандарта 1958 года!

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Забытые концепты: Mercedes-Benz ESF 22

У Mercedes-Benz 450 SLC достойное состояние, что не удивительно, ведь пробег небольшой. Бежевый велюровый салон без следов износа. Без вложений не обойтись: есть следы долгого простоя, от времени разрушились материалы шумо- и виброизоляции капота. Зато у будущего владельца есть возможность стать первым владельцем в России, ведь наследники Щёлокова на себя купе не переоформляли.

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Техника традиционна для Mercedes-Benz в кузове С107 с индексом «450»: под капотом инжекторный атмосферный V8 (M 117) объёмом 4520 кубических сантиметров мощностью 225 лошадиных сил. Тяга передаётся на заднюю ось через 3-ступенчатый автомат. Общий тираж купе и родстеров с 4,5-литровым двигателем приближается к отметке 100 тысяч штук.

Какая коллекция автомобилей была у Леонида Брежнева

На сайтах бесплатных объявлений бывший Mercedes-Benz Леонида Брежнева не появился, но ориентир по цене — 20 миллионов рублей. Аналогичные купе и родстеры без исторического флёра стоят кратно дешевле, однако экземпляр на советском учёте с мизерным пробегом своего рода эксклюзив.