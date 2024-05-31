Новый "Москвич 8" рассекретили во время рекламной съемки

Фотографии перспективной модели "Москвич 8" опубликовал канал "Автопоток". На них запечатлён кроссовер с шильдиками российского бренда. Предполагается, что автомобиль "выгнали" для съёмок промо-материалов.

"Обратите внимание, что спереди и сзади от "восьмерки" другие Москвичи - моделей 3 и 6. Причем запечатлен момент, когда мужчины меняли на машинах госномера на таблички с названиями моделей", - пишет источник, аргументируя тем самым, что в кадре - "Москвичи", а не их близнецы-исходники JAC/Sehol.

Серийный "Москвич 8" был показан в середине мая. Это семиместный семейный кроссовер с кузовом длиной 4825 мм и колёсной базой 2830 мм (соразмерен с Kia Sorento). Известно, что кроссовер будет комплектоваться 174-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 7-ступенчатой DCT. Привод - только передний.

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В компании также говорили, что "Москвич 8" планируют оснащать цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора, а также мультимедиа с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Старт продаж модели намечен на конец 2024 года. Ранее "РГ" рассказывала, сколько может стоить "Москвич 8".