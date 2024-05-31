Это FAW Bestune Pony, и он может стать самым дешевым автомобилем в России

На днях концерн FAW, который официально представлен на российском рынке в том числе линейкой легковых автомобилей Bestune, запустил в Китае производство модели Pony. Это субкомпактный электрический хэтчбек стоимостью 26,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 330 тысяч, то есть почти в два раза дешевле базовой Lada Granta. Если эта модель доберется до России (а в FAW такую возможность изучают), то Bestune Pony может стать самой доступной машиной в стране.

Фотографии с запуска производства Bestune Pony, а также готовых серийных экземпляров публикует AutoHome, а портал «Китайские автомобили» в свою очередь сообщает, что в FAW не исключают возможности появления микрокара в России. У «Пони», который не превышает в длину трех метров (для сравнения, длина «Оки» — 3,2 метра), всего три двери, салон рассчитан на четырех человек, при этом багажник отсутсвует. Дизайн электрокара выполнен в нарочито игрушечном стиле, а оформление передней панели и вовсе отсылает к старым игровым приставкам.

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

Bestune Pony приводит в движение электромотор мощностью 27 лошадиных сил, который питает батарея емкостью 9,4 киловатт-часа. На одном заряде трехдверка проезжает скромные 122 километра по циклу CLTC. Есть и более дальнобойные версии с 13,9-киловаттной батареей, способные проехать 170 километров. Максимальная скорость электрокара составляет 100 километров в час. Самый дорогой Pony стоит 31,9 тысячи юаней (390 тысяч рублей).

Помимо Bestune Pony, FAW анонсировал появление на рынке еще двух новинок. Это кроссовер с кодовым названием E311, который, вероятно, дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу позже в этом году, и седан E541. Подробности о них пока не приводятся.

Обе модели будут электрическими и «пропишутся» на заводе в провинции Цзянсу, там же, где уже собирают «Пони». В настоящее время производственная площадка рассчитана на выпуск 70 тысяч машин в год, однако в дальнейшем мощность планируется увеличить до 100 тысяч, а потом и до 150 тысяч автомобилей (ориентировочно к декабрю 2025 года).