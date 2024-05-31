В Китае стартовали заказы на обновленный Haval H6

В Китае начался прием предварительных заказов на новую версию популярного пикапа Haval H6 от Great Wall Motor. Стартовый депозит в 99 юаней (около 14 долларов США) обеспечивает покупателям скидку в 3000 юаней (примерно 423 доллара США) и дополнительные привилегии, сообщает 32cars.ru.

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Новая модель Haval H6 предлагается в пяти различных исполнениях: три варианта оснащены 1.5T двигателем, а два — более мощным 2.0T. Также в планах компании выпуск гибридной модели с системой Hi4. Пока что официальные цены не объявлены.

Обновленный дизайн Haval H6 включает увеличенную переднюю решетку с матричными хромированными элементами и фарами в форме цифры «7». Задняя часть получила округленный спойлер, острые задние фонари и центрально расположенный логотип Haval на английском. Количество черных элементов на боковых сторонах увеличено.

Автомобиль построен на платформе LEMON, его размеры составляют 4703x1886x1730 мм при колесной базе в 2738 мм. В кабине установлена 10.25-дюймовая цифровая панель приборов и 14.6-дюймовый экран мультимедийной системы, а в топовых моделях предусмотрен 9-дюймовый HUD. Физические кнопки сведены к минимуму, а система Coffee OS работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155.

Дополнительные особенности включают 50-ваттную беспроводную зарядку для мобильных телефонов, обогрев и вентиляцию передних сидений, а также систему помощи водителю 2-го уровня с более чем 20 функциями. Объем багажника составляет 560 литров, расширяемых до 1485 литров при складывании задних сидений.

Двигатели 1.5T и 2.0T обеспечивают мощность в 185 и 240 лошадиных сил соответственно, при этом 2.0T предлагается как с передним, так и с полным приводом, оба варианта снабжены многоступенчатой DCT трансмиссией для оптимальной производительности и комфорта на дороге.