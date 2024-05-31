Nismo анонсирует новую эру электрических и спортивных кроссоверов

Nismo, подразделение Nissan, знаменитое своими мощными спорткарами вроде Skyline GT-R, анонсировало важные изменения в своём направлении. По словам Франсуа Балли, старшего вице-президента Nissan, компания активно готовится к переходу на электрические технологии и расширение своего ассортимента, сообщает SPEEDME.RU.

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Не все поклонники готовы принять мысль о электрических спорткарах под брендом Nismo, однако перед брендом стоит задача адаптироваться к текущим трендам, не теряя при этом своей уникальной идентичности, сложившейся в 80-е и 90-е годы. Nissan уже демонстрирует, что их стратегия не заключается в создании обыденных электрокроссоверов: например, Ariya Nismo в максимальной комплектации выдаёт 429 л.с., что значительно превышает показатели стандартной модели.

Nismo продолжит разрабатывать спортивные версии для электромобилей, а также для гибридных и бензиновых кроссоверов, включая новые модели Qashqai и Juke. Балли подчеркнул, что основное внимание будет уделено электрификации существующего модельного ряда и разработке новых технологий, что позволит поддерживать высокий статус бренда в производстве спортивных автомобилей.

Хотя спортивные кроссоверы могут не всегда встречать одобрение у традиционных автолюбителей, они привлекают тех покупателей, которые ищут производительность, практичность и уникальность. Продажи таких моделей позволят Nismo финансировать разработку новых спортивных автомобилей, включая Nissan Z Nismo. Также ожидается, что следующее поколение GT-R получит элементы электрификации, что уже было показано в концепте Hyper Force.