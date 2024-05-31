Китайская компания Haval начала продажи на домашнем рынке обновленной модели H6. Об этом сообщает carnewschina.com. Для предварительного заказа необходимо внести на депозит 99 юаней (1,2 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Haval H6 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине © Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Длина автомобиля составляет 4703 мм, ширина — 1886 мм, высота --1730 мм. Колесная база — 2738 мм. От дорестайлинговой версии новинка отличается решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари — новые, без объединяющей их светящейся полосы.

В салоне появились новые руль, передняя панель и центральная консоль. В оснащение входят 10,25-дюймовая цифровая приборная доска, 14,6-дюймовый тачскрин мультимедиа на базе операционной системы Coffee OS с чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и девятидюймовый проекционный дисплей.

Двигатели остались прежними: 177-сильный 1,5-литровый турбированный агрегат и турбомотор объемом 2.0 л. мощностью 231 л.с. Коробки передач - роботизированные. В зависимости от модификации, модель предлагается с передним или полным приводом. Не исключено, что автомобиль будет продаваться в России.