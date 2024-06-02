АвтоВАЗ собрал партию «люксовых» Granta с продвинутой медиасистемой. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что на заводе выпустили пробные автомобили с ранее невиданным для «антисанкционных» экземпляров оснащением. Комплектация Luxe отличится климат-контролем, задними электростеклоподъёмниками, противотуманными фарами, дистанционным управлением центральным замком и головным устройством с сервисами «Яндекса».

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По данным инсайдеров, «люксовые» Lada Granta пойдут в серию летом, причём покупатели смогут выбирать любой тип кузова. В настоящий момент задние электростеклоподъёмники, противотуманные фары и климат-контроль не доступны ни в одной комплектации, а медиасистема EnjoY Pro с 7-дюймовым тачскрином по умолчанию есть только у лифтбека в одноимённой версии #CLUB`24.

Впрочем, полного набора «досанкционных» опций пока не предвидится: ранее АвтоВАЗ оснащал Lada Granta системой стабилизации, датчиками света и дождя, а также круиз-контролем с ограничителем скорости. Была шире и палитра цветов: в настоящий момент основа ассортимента дилеров — белые и чёрные машины, а варианты с металликом («Борнео», «Платина» или «Кориандр») пока в дефиците.

Полтора месяца назад АвтоВАЗ пересмотрел оснащение топовой Lada Granta Cross: появились задние парктроники и центральный замок, а цена выросла до 1 110 900 рублей. Однако самыми дорогими являются двухпедальные версии с автоматом Jatco: лифтбеки с такой коробкой передач стоят 1 299 000 рублей.