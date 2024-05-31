Kia может выпустить конкурента Toyota Land Cruiser.

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Внедорожник хотят построить на базе грядущего пикапа Tasman — правда, пока это просто пожелание одного из топ-менеджеров австралийского офиса марки. Четыре года назад австралийцы тоже мечтали о такой машине, но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас, похоже, история повторяется, хотя полностью исключать возможность появления внедорожника все же нельзя.

Компания Kia в некотором смысле вернулась к идее выпуска конкурента Toyota Land Cruiser. О такой машине говорили четыре года назад, но потом проект якобы свернули, чтобы сосредоточиться на приоритетных направлениях. И вот новый виток в этой истории.

По словам главы отдела планирования продукта Kia Australia Роланда Риверо, ему очень хотелось бы видеть рамник на «тележке» грядущего пикапа Tasman. Формально это просто пожелание, которое ничем не обзывает. Принимать решение будут на других уровнях, поэтому о сроках никто говорить не берётся.

Сам же Kia Tasman будет запущен только в следующем году, и приоритетными рынками для него станут Австралия и Новая Зеландия. Грузовичок построят на новой рамной платформе и оснастят дизелем 2.2 в паре с восьмидиапазонным автоматом. Позднее может появиться полностью электрическая версия. В конкуренты «Тасман» записали Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, которых тот превзойдет по грузоподъемности и буксировочным возможностям.

Tasman предложат с одинарной либо двойной кабиной, с задним или полным приводом. В салоне акцент будет на комфорт: судя по шпионским фотографиям, пикапу достанется цифровой кластер с двумя экранами, как у Kia EV9, сиденья с функцией памяти, люк на крыше, фоновая подсветка и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.