Утвержден новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, водителям придется дополнить аптечку многоразовым спасательным изотермическим одеялом размером не менее 160 сантиметров на 210 сантиметров, маркерами черного и синего цвета или карандашом, загубником для сердечно-легочной реанимации, нелатексными эластичными бинтами многоразового и одноразового пользования.

Марлевые стерильные бинты станут необязательными, а к ножницам добавили требования: необходимо иметь одну пару перевязочного материала и одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Приказ вступит в силу с 1 сентября. При этом водители смогут пользоваться аптечками, укомплектованными до вступления в силу документа, до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.