В России с 1 июня начал действовать новый запрет для автомобилистов

Запрет на использование зимней шипованной резины впервые начал действовать в России с 1 июня и сохранится до конца летнего периода. Соответствующая норма закреплена в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

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"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)", - сказано в документе.

Использование таких шин летом увеличивает тормозной след и преждевременно разрушает дорожное покрытие.

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Вместе с тем круглый год можно ездить на "липучках". В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции не намерены проводить специальные рейды по выявлению водителей, использующих резину не по сезону, и штрафовать их.

"Водители прежде всего сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства.

В России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В соответствии с ним с декабря по февраль впервые в стране действовал запрет за использование летней резины. За управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ст. 12.5 КоАП), предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом начальник Госавтоинспекции Михаил Черников обещал не штрафовать за такие нарушения. Также, по его словам, при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать его не будут.