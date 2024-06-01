Представитель авторынка развеял мифы об электрокарах

Современные электромобили ощутимо превосходят своих предшественников, а сложившиеся вокруг данного вида транспорта стереотипы уже давно не соответствуют реальному положению вещей, рассказал в ходе Expo 2024 представитель сети электрозарядных станций Punkt Е.

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Раньше такие машины имели малый запас хода, уменьшенную емкость батареи, при этом покупка и дальнейшая эксплуатация электрокаров стоили выше среднего, зарядная инфраструктура отсутствовала. Сейчас электрокары, причём как легковушки, так и легкие грузовики, обладают запасом хода порядка 300-400 километров, а более дорогие модели превышают 500 километров.

"Конечно, физику и химию обмануть не получится - зимой запас хода снижается в полтора раза, но в целом даже 280 километров пробега на одном заряде позволяет электромобилю добиваться ожидаемых результатов, при этом его комфортно использовать", - отмечает представитель компании.

По его словам, долгая зарядка - это также уже устаревшее мнение. Сейчас в стране появляется много современных быстрых зарядных станций, в том числе и таких, которые можно установить у себя на территории. Быстрая зарядная станция полностью зарядит автомобиль за 40-50 минут, а пополнить запас на 100 километров можно всего за 15 минут.

Следующий миф - уменьшенная ёмкость батареи электрокаров. Его развеивает очень показательный пример автомобилей Nissan Leaf, которые завозились и ввозятся до сих пор из Японии изначально с возрастом порядка 7-8 лет. При этом многие из них ездят до сих пор по нашей стране со своей родной батарейкой, добавляет эксперт электроразрядной отрасли.

Остальные стереотипы, касающиеся высокой цены, стоимости эксплуатации и отсутствия зарядной инфраструктуры для электромобилей также не имеют ничего общего с реальностью. Так, сейчас цены на популярные модели электрокаров вполне сопоставимы с машинами, имеющими двигатель внутреннего сгорания (ДВС), которые сейчас продаются на рынке. Также существуют субсидии на покупку электромобилей, произведенных в России через лизинговую компанию, есть разные региональные программы поддержки электрокаров, в том числе для такси и каршеринга.

Кроме того, существуют дополнительные льготы в части бесплатной парковки в городах, а там, где она платная, есть обновленный транспортный налог.