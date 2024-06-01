Главой Bentley стал создатель супергибрида Porsche 918 Spyder

В марте 2024 года стало известно, что председатель совета директоров и главный исполнительный директор Bentley Эдриан Холлмарк покинул свой пост — с 1999 по 2005 годы Холлмарк отвечал в Bentley за продажи и маркетинг, а в 2018 году возглавил компанию в непростое для нее время. Теперь Эдриан решил перейти в Aston Martin, а его преемником в Bentley станет Франк-Штеффен Валлизер, который сделал себе имя в рамках марки Porsche.

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«Я с нетерпением жду встречи в Крю с командой, которая за последние несколько лет продемонстрировала впечатляющую производительность. Продолжающаяся трансформация автомобильной промышленности также станет важной задачей для Bentley, и я рад взяться за неё вместе с коллегами. Я убежден, что Bentley продолжит устанавливать стандарты в сегменте роскоши и в будущем», — заявил Валлизер.

После изучения машиностроения с упором на двигатели внутреннего сгорания и современные технологии Франк-Штеффен Валлизер присоединился к Porsche в 1995 году и с тех пор работал в немецкой компании.

В 2010 году уроженец Штутгарта стал руководителем проекта, ответственным за разработку перспективного суперкара 918 Spyder. Начиная с 2014 года специалист возглавлял заводской отдела автоспорта, а в начале 2019 года под его началом создавали продуктовые линейки 911 и 718. С 2022 года он отвечал за общую разработку автомобилей (архитектуру и характеристики автомобилей) марки Porsche.