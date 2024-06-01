Названа стоимость содержания китайского кроссовера

Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись автолюбителю в 500 тыс. рублей в год, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации.

Автоэксперты заметили, что под стоимостью владения автомобилем понимается сумма расходов, связанных с его эксплуатацией и владением, и потери машины в цене за указанный период.

В частности, в сумму включены страхование, техобслуживание, расходы на мелкий ремонт, покупка различных расходных материалов, в том числе, шин, оплата налогов и сборов.

В Китае стартовали заказы на обновленный Haval H6

По мнению экспертов, за пять лет при пробеге 20 тыс. км в год траты на китайский автомобиль превысят стоимость покупки (2,5 млн рублей).

Вместе с тем, отметил вице президент АСА Александр Казаченко, специалисты агентства «перегнули» при анализе стоимости владения автомобилем Haval. Он добавил, что сумма должна быть в два раза меньше.

Ранее в НАПИ предположили, что стоимость владения кроссовером Omoda C5 составит 1,64 млн рублей за 5 лет.