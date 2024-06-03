В Китае представлен кроссовер Jiyue 01 с увеличенным запасом хода

Основанная автопроизводителем Geely и технологическим гигантом Baidu марка Jiyue представила кроссовер Jiyue 01 Max Long Range с увеличенным запасом хода, достигающим 720 км. Об этом сообщает cnevpost.com.

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Автомобиль будет продаваться в Китае по цене от 249,9 тыс. юаней (3,1 млн рублей). Ранее он был доступен в двух версиях, с 71,4 и 100 кВт·ч соответственно.

Вариант Max Long Range, как и версия Performance, питается от литий-ионной аккумуляторной батареи от известного производителя CATL, емкостью 100 кВт·ч. Запас хода машины, снабженной одним электромотором, достигает 720 км по испытательному циклу CLTC. Мотор развивает 272 л.с. и 343 Нм. Заднеприводный автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с.