1015-сильный суперседан Cadillac CT5-V Blackwing бросил вызов Lamborghini Aventador SVJ

Компания Hennessey Performance, которая славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских марок, устроила очередную дрэг-гонку двух моделей. В соперники стандартному суперкару Lamborghini Aventador SVJ тюнеры из Техаса выбрали Cadillac CT5-V Blackwing, оснащённый масштабным пакетом доработок собственной разработки и превращённый в 1015-сильный суперседан под названием Hennessey CT5-V Blackwing H1000.

Купе Lamborghini оснащено 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, который на варианте SVJ выдаёт 770 лошадиных сил и 720 ньютон-метров. Aventador SVJ оборудован 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Седан Cadillac CT5-V Blackwing в заводском исполнении имеет 6,2-литровый компрессорный мотор V8 LT4, который развивает 677 лошадиных сил и 894 Нм. Пакет увеличения мощности под названием H1000 за счёт масштабной доработки мотора повышает его отдачу до 1015 сил и 1310 Нм.

Могучий двигатель сочетается как с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec, так и с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией, но в данном конкретном случае заднеприводный седан укомплектован «механикой».