Рэпер сделал первый двухцветный Tesla Cybertruck в стиле собственных Maybach

Серийный выпуск суперхайпового Tesla Cybertruck, начавшийся в 2023 году, стал одним из самых важных событий мировой автомобильной индустрии, а сам электрический пикап стал супервостребованной моделью для тестов у журналистов и блогеров, а также, естественно, у популярных поклонников современных технологий. Один из них и решил превратить свою новую игрушку в люксовый продукт уровня Mercedes-Maybach. Правда, исключительно внешне.

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Рэпер из Хьюстона Trae tha Truth уже имеет в своём гараже Mercedes-Maybach GLS и Mercedes-Maybach S-Class, которые оформлены в едином стиле — двухцветный кузов с белым верхом и тёмно-бордовым низом дополняют многоспицевые белые диски Forgiato.

На ступичные колпачки всех машин нанесена красная надпись ABN. Это отсылает к творчеству техасского музыканта, который является участником одноимённого рэп-дуэта. Свой новый Tesla Cybertruck владелец пожелал оформить в общем стиле, что и сделали специалисты компании 713Motoring.

© 713Motoring

© 713Motoring

© 713Motoring

Перекрашивать кузов из нержавеющей стали в компании не стали, а просто обтянули панели двухцветной виниловой плёнкой. Чёрные пластиковые расширители крыльев Cybertruck остались нетронутыми, зато штатные диски уступили место кастомному комплекту 26-дюймовых колёс. Во сколько обошлось преображение, не сообщается.