Купе Alfa Romeo 8C Competizione оборудовали «механикой»

Купе Alfa Romeo 8C Competizione, выпущенное тиражом в 500 экземпляров, заслужило от экспертов высочайшей оценки и было названо самым красивым суперкаром не только своего времени, но и всей истории автомобилестроения. В 2024 году для уникальной модели швейцарское ателье Officine Fioravanti разработало программу Evoluzioni Tecniche, чтобы раскрыть весь потенциал автомобиля. Главным изменением стала новая коробка передач — заднеприводное купе получило 6-ступенчатый робот.

© Motor.ru

Тюнеры удалили «робот» с подрулевыми переключателями, установив на его место новую 6-ступенчатую ​​механическую коробку передач и набор алюминиевых педалей, что делает его купе первым 8C Competizione с педалью сцепления. Заявлено, что двигатель получил новую программу, позволившую повысить мощность, но точные параметры не раскрываются.

Купе также обзавелось регулируемой подвеской Ohlins с электронным управлением, новыми карбон-керамическими тормозами, а в салоне появилась новая пара сидений из углеродного волокна, сертифицированных Международной автофедерацией FIA. Они были разработаны в сотрудничестве с итальянской инженерной фирмой Laboratori Meccanica Torino (LMT) для улучшения положения водителя и комфорта по сравнению с оригинальными сиденьями Alfa Romeo.

© Officine Fioravanti

© Officine Fioravanti

© Officine Fioravanti

© Officine Fioravanti

© Officine Fioravanti

В экстерьере единственным изменением является красная буква «m» рядом с шильдиком 8C Competizione на крышке багажника. Officine Fioravanti не раскрыла стоимость переоборудования, но, очевидно, она будет дорогой. И не факт, что владельцы модели, которой в период с 2007 по 2010 годы было сделано всего 500 штук купе 8C Competizione Coupe и ещё 329 экземпляров 8C Competizione Spider, захотят менять коллекционный автомобиль.