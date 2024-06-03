BMW впервые стала собирать «эмки» в Китае на заводе Brilliance

Портал Autohome выяснил, что на площадке BMW-Brilliance в Шэньяне стали собирать X1 в модификации M35Li. Ранее модели из каталога M Performance в Поднебесной не выпускались. От «глобальной» версии BMW X1 M35i xDrive китайский кроссовер отличается увеличенным на 110 миллиметров расстоянием между осями и форсированным двигателем. Трансмиссия принципиально не поменялась.

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«Заряженный» BMW X1 третьего поколения вышел на глобальный рынок прошлой осенью. А теперь подоспела спецификация для Китая: она отличается увеличенной колёсной базой, «длинными» задними дверями, а также шильдиками на пятой двери. Приметы «младшей» версии M те же: оригинальный обвес, более производительные тормоза, диски диаметром 19 или 20 дюймов, а также двустволки выхлопа.

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Интересно, что именно в Китае предложена самая форсированная версия 2,0-литровой «турбочетвёрки» B48A20H. В Европе агрегат выдаёт 300 сил, в США — 317 сил, а в Китае — 335 сил! Как повышение отдачи скажется на динамике пока не ясно, но «глобальный» полноприводный кроссовер с преселективным «роботом» способен разменять 100 км/ч с места за 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Продажи первой китайской «эмки» стартуют в ближайшее время, базовый трёхцилиндровый BMW X1 sDrive20Li стоит 289 тысяч юаней (40,7 тысячи долларов), а промежуточная топ-версия xDrive25Li потянет на 350 тысяч юаней (49,2 тысячи долларов). В США за «заряженный» X1 нужно заплатить минимум 50 тысяч долларов.