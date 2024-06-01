Lada, Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами в России

Самыми востребованными брендами у россиян стали Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%), говорится в исследовании сервиса «СберАвто». Самыми выкупаемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Как показывает статистика «СберАвто», 87% покупателей выбирают автомобили с бензиновыми двигателями. Это связано с их доступностью, надежностью и простотой обслуживания. Дизельные двигатели популярны лишь у 12% покупателей, а гибридные автомобили пока что не пользуются большой популярностью – их доля составляет менее 1%.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».