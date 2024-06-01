У российских дилеров появились новые Kia Rio X под маркой Solaris

Судя по сайтам бесплатных объявлений, кросс-хэтчи доступны и в столице, и в регионах, но пока машин в наличии немного. Большинство пятидверок в белом цвете и богатых комплектациях, реальные цены немного выше рекомендуемых AGR — от 2,2 миллиона рублей. Бывший Kia Rio X теперь называется Solaris KRX и выпускается на ранее принадлежавшем Hyundai заводе в Санкт-Петербурге.

© Motor.ru

Solaris KRX — переименованный Kia Rio X образца 2020 года. Начинка безальтернативна: только атмосферный двигатель 1.6 (123 силы) в связке с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Формально AGR планирует выпускать пять комплектаций по цене от 2 064 000 рублей, но в реальности базовых машин нет.

Пока у дилеров доступны варианты с легкосплавными дисками и медиасистемой по цене от 2,2 миллиона рублей. Предложений немного, так что наценки не исключены: к примеру, после начала продаж юридические лица раскупали «Солярисы», несмотря на завышенные цены. В настоящий момент в Санкт-Петербурге выпускают Solaris KRS (Kia Rio), Solaris KRX (Kia Rio X) и Solaris HS (Hyundai Solaris), а вот кроссовер Hyundai Creta (Solaris HC) как минимум на три месяца исключён из гаммы.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

По неофициальным данным на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге есть комплектующие для выпуска 70 тысяч машин. На все модели Solaris будет распространяться дилерская гарантия три года или 100 тысяч километров, первые «брендированные» шоу-румы под новой вывеской уже открыты.