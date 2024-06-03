Для Tesla Model Y и 3 создали самонадувающийся матрас

Snuuzu представила самонадувающийся матрас для владельцев Tesla Model Y и 3. Матрас состоит из дышащего верхнего слоя Lyocell, пены с эффектом памяти и запатентованного асимметричного надувного слоя, создающего ровную и мягкую поверхность.

© Ferra.ru

Соучредитель Snuzu Омар Тегель был одним из первых, кто воспользовался Tesla Model S, когда она была запущена в Европе в 2013 году. Сразу став поклонником автомобиля, он начал путешествовать по континенту из своей родной страны, Нидерландов. Он продолжал покупать будущие модели Tesla и начал использовать автомобили в качестве «автодомов». Тогда-то он и задумался над специальными матрасами.

© Snuzu

Встроенный насос надувает матрас менее чем за две минуты, а его упругость регулируется нажатием одной кнопки. Матрас весит 10,6 кг и легко помещается в среднеразмерный вещмешок, что делает его «идеальным для путешествий», считают в компании.

На сайте Kickstarter можно сделать предзаказ за 585 евро, что значительно ниже будущей розничной цены в 899 евро. Поставки намечены на декабрь 2024 года.