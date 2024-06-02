Американцы разобрали самый дешевый BYD и признали отставание США

Организация Caresoft Global изучила устройство хэтчбека BYD Seagull и пришла к неутешительным выводам для американского автопрома. На обзор попала топ-версия китайской пятидверки: такая стоит в Поднебесной 85 800 юаней (12 тысяч долларов), хотя есть и более доступные комплектации, например, база обойдётся всего в 69 800 юаней (9,8 тысячи долларов).

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Американские эксперты не сомневались, что электромобиль за 12 тысяч долларов окажется некачественным, но BYD Seagull посрамил скептиков: в Caresoft Global признали, что по некоторым критериям «китаец» опережает гораздо более дорогие модели из США. К примеру, отделочные материалы очень достойные, есть шесть подушек безопасности и система стабилизации, а шумоизоляция не хуже, чем в электромобилях среднего класса.

По совокупности характеристик BYD Seagull сопоставим с электромобилями, которые втрое дороже. Исследователи признали, что в США автомобиль за такую цену сделать невозможно. Как BYD смогли настолько снизить себестоимость — загадка. Китайский концерн мало зависит от сторонних поставщиков: своими силами делают электромоторы, электронику, тяговые батареи и другие важные компоненты. При этом BYD Seagull оказался очень лёгким: снаряжённая масса на четыре центнера меньше, чем у Chevrolet Bolt EV!

Президент Caresoft Global (и бывший главный инженер General Motors) Терри Войчовски признал, что появление BYD Seagull — тревожный сигнал для промышленности США. Объяснить отставание американцев дороговизной рабочей силы нельзя: важнее отставание в технологиях, к примеру, отсутствие дешёвых тяговых батарей местного производства.