Китайский кроссовер Jaecoo J7 подешевел в России на 40-190 тысяч рублей

Китайский бренд Jaecoo обновил цены на свои автомобили. Сейчас марка представлена в России двумя моделями, но дешевле стал только кроссовер Jaecoo J7.

Так, стоимость кроссовера Jaecoo J7 2024 года выпуска теперь стоит на 40-190 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Таким образом снижение цены составило 1,1-5,7%. Теперь, кроссовер Jaecoo J7 в базовой комплектации Lifestyle подешевел на 190 000 рублей и стоит 3 149 900 рублей. Автомобиль в комплектации Ultimate подешевел на 150 000 рублей и стоит 3 399 900 рублей.

Следующая комплектация Active подешевела на 130 000 рублей и теперь стоит 3 479 900 рублей. Исполнения Supreme можно купить за 3 709 900 рублей. Цена снизилась на 40 000 рублей. Стоимость флагманского кроссовера Jaecoo J8, который недавно вышел на рынок РФ, осталась без изменений. Цены на машину варьируются в диапазоне от 4 399 000 рублей до 5 099 000 рублей. Кроме того, обе модели лишились версия с двухцветной окраской кузова.