Кроссовер GAC GS8 лишился третьего ряда кресел и сильно подешевел

В Китае стартовали продажи «восьмёрки» с пятиместной компоновкой, передним приводом и упрощенным оснащением. Начальную цену удалось снизить почти на 15% до 160 тысяч юаней (22,5 тысячи долларов) по сравнению с 7-местной моноприводной версией. Техника прежняя: под капотом 2,0-литровый турбомотор (252 силы и 400 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

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Пресс-служба GAC акцентирует внимание, что задний диван стал свободнее: пространство для ног выросло до 930 миллиметров, для головы — до 960 миллиметров. Багажник тоже остался в плюсе: теперь глубина проёма составляет до 2120 миллиметров, а ширина — 1120 миллиметров! А вот значения полезного объёма GAC почему-то не приводит.

© GAC

© GAC

Заказать пятиместный GAC GS8 с полным приводом нельзя: такая трансмиссия доступна только для трёхрядной конфигурации. Стал меньше и перечень доступных опций. Впрочем, бедной новую комплектацию не назвать: есть панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, «прозрачный» капот, электропривод пятой двери, медиасистема с 14,6-дюймовым тачскрином и восемью динамиками, а штатно установлены 20-дюймовые диски.

Экспортные перспективы двухрядных GAC GS8 пока не определены, но со временем такие кроссоверы могут появиться за пределами Китая. В России модель тоже представлена, но только с полным приводом, дефорсированным турбомотором 2.0 (231 сила, 380 Нм) и 7-местным салоном. Цены варьируются в диапазоне от 3 899 000 до 4 499 000 рублей.