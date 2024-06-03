Bentley сделала матовую краску для своих моделей

2023 год стал рекордным по популярности для заводской программы персонализации автомобилей Bentley — услугами специалистов подразделения Mulliner воспользовались 75% клиентов британской марки. Чтобы лучше соответствовать ожиданиям аудитории, компания расширила ассортимент матовой окраски кузова до 15 уникальных цветовых вариантов. Палитра предлагает широкий выбор оттенков — от классических и сдержанных тонов до более смелых и современных цветов — на любой вкус.

© Motor.ru

На сегодняшний день Bentley предлагает 15 матовых цветов. Краска наносится вручную — автомобиль вручную шлифуют, очищают, обрабатывают поверхность, затем очищают от пыли и снова моют, а затем вручную в два этапа наносят прозрачный лак для достижения идеального и равномерного сатинового покрытия. В будущем все матовые краски будут наноситься на автомобили Bentley в новом современном покрасочном цехе, строительство которого должно быть завершено в 2025 году.

Матовые лакокрасочные покрытия уникальны тем, как они взаимодействуют со световыми частицами — они рассеивают их по поверхности автомобиля, а не отражают, как глянцевая краска. Это означает, что сатиновая отделка подчеркивает линии кузова автомобилей Bentley так, как это не способно сделать глянцевое покрытие. В дополнение к пятнадцати предложенным цветам покупатели также могут выбрать совершенно индивидуальный матовый оттенок, который создадут клиенты с помощью команды дизайнеров Mulliner.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Палитра оттенков включает в себя цвета Anthracite Satin, Royal Ebony Satin, Storm Grey Satin, Light Sapphire Satin, Sequin Blue Satin, Topaz Blue Satin, Orange Flame Satin, Alpine Green Satin, British Racing Green Satin, Candy Red Satin, Cricket Ball Satin, Extreme Silver Satin, Light Grey Satin, Arctica Satin и Old English White Satin. Все 15 матовых цветов Bentley будут доступны для всей линейки бренда — Continental GT, Continental GT Convertible, Bentayga, Bentaya Extended Wheelbase и Flying Spur. Сатиновая окраска также доступна покупателям недавно анонсированного Bentley Mulliner Batur Convertible.