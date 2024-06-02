Bugatti показала гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декором

Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декором. Марка Bugatti завершила производство гиперкара Chiron как в базовом варианте, так и в версии Super Sport. При этом компания продолжает представлять реализованные клиентские проекты, заказы на которые были оформлены ранее, демонстрируя готовыми машинами возможности по персонализации своих моделей. Для очередного гиперкара клиент выбрал уникальный декор с эксклюзивным цветом кузова и особой отделкой салона. А технически Bugatti Chiron Super Sport остался стандартным.

© Motor.ru

Кузов окрашен в специальный цвет, разработанный специально для этого автомобиля, получивший название Vert Jade. Дополняют коричневатый оттенок чёрные элементы экстерьера, включая особую решётку радиатора с вертикальными ламелями.

В салоне доминирует дорогая кожа цвета Tangerine, которую дополняют детали из полированного алюминия и карбона. Особенностью дверных панелей стала плетёная кожа, составленная из тонких кожаных полосок. Декорирован салон вышитыми изображениями знаковой для марки скульптуры Рембрандта Бугатти в виде стоящего на задних лапах слона.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Технически Chiron Super Sport не поменялся, сохранив 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами и отдачей 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями имеет скорректированные передаточные числа, что позволяет разгоняться с места до 300 километров в час всего за 12,1 секунды и развивать максимальную скорость 440 километров в час.