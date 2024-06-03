АвтоВАЗ снизил план продаж Lada Largus на ближайшие полтора года

Вице-президент автогиганта по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил журналистам, что «реалистичным сценарием» на 2024 год считается сбыт 40 тысяч машин. В 2025 году завод в Ижевске готов выпустить 90 тысяч «Ларгусов», а при необходимости скорректировать план и вверх, и вниз. Однако оба показатели достижимы только при ритмичном графике производства.

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Интересно, что 15 мая глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл журналистам другие цифры. До конца текущего года в Ижевске собирались выпустить 50 тысяч автомобилей Lada Largus, а план на 2025 год подразумевал производство до 100 тысяч универсалов и фургонов «в зависимости от потребностей рынка».

Производство Lada Largus перезапустили в мае, причём бестселлер сегмента сменил конвейер: раньше модель собирали в Тольятти, а теперь фургоны и универсалы выпускают в Ижевске. Линейку планируют расширить за счёт электрических версий e-Largus: их производство начнётся позже. Цены на «импортозамещённые» Lada Largus не секрет: универсал стоит от 1 660 000 рублей, фургон — 1 670 000 рублей.

По оценке Quto.ru, всего за три года Lada Largus подорожал почти на миллион рублей. В мае 2021 года пассажирский универсал с 8-клапанным двигателем стоил от 725 тысяч рублей. Впрочем, в момент простоя конвейера АвтоВАЗа дилеры продавали дефицитные «Ларгусы» куда дороже: небогатые версии 2022 года выпуска стоили более двух миллионов рублей.