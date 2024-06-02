Японский пикап Toyota Tundra превратили в броневик

Японский пикап Toyota Tundra превратили в необычный бронированный автомобиль. Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании броневиков и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят пикап Toyota Tundra последнего поколения. Модель получила бронезащиту кузова, но визуально новинка почти ничем не выдаёт свою новую сущность, поскольку броня представляет собой интегрированную внутрь автомобиля капсулу. Это позволило сохранить внешний вид и даже практичность в плане грузоперевозок.

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Автомобиль получил максимальный для гражданского использования уровень защиты BR6+ — это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62×63 миллиметра. Автомобиль имеет закрытую бронекапсулу, в которую заключён фактически весь внутренний объём машины.

Для защиты пассажиров устанавливаются бронированные стёкла, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородка за задними сиденьями, отделяющая салон от багажника. Предусмотрены шины со вставками из поликарбоната, пуленепробиваемый «футляр» топливного бака, бронезащита моторного отсека, автоматическая система пожаротушения, защита выпускной магистрали и радиатора.

В списке оборудования также есть камеры кругового обзора, система ночного видения, интерком, сирена и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей, система фильтрации воздуха и прочее оборудование. Технически пикап остаётся стандартным — шоу-кар создан на базе версии с новым 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 на 389 лошадиных сил в сочетании с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.