Alpina показала первую фотографию таинственной новой модели

Компания Alpina представила тизер новой модели, премьера которой должна состояться в ближайшее время. С 1983 года Alpina работает в статусе самостоятельного автопроизводителя, выпускать автомобили под собственной маркой, хоть и созданные на базе моделей BMW. Специалисты ателье из немецкого Бухлоэ дорабатывают почти все машины из модельной линейки баварского концерна, но с 2025 года Alpina станет суббрендом BMW, так что грядущая модель вполне может стать последним самостоятельным проектом прославленной марки.

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На своих страницах в социальных сетях Alpina опубликовала тизер новинки, на котором запечатлён фрагмент заднего бампера со сдвоенным патрубком выхлопной системы.

Никакой информации о том, что за автомобиль лёг в основу проекта, нет. Изображение сопровождается текстом «Обратный отсчёт до чего-то нового…», которое тоже не проливает свет на премьеру.

С учётом того, что в число последних новинок BMW вошло новое поколение 5 Series, не исключено, что именно эта модель и пройдёт через руки мастеров из Бухлоэ. О том, что Alpina не станет дорабатывать электромобили i5, красноречиво заявляет тизер с выхлопом, которого просто нет у моделей с электрической силовой установкой.