Hyundai готовит «заряженный» суперэлектрокар Ioniq 6

Компания Hyundai готовится к премьере «заряженного» суперэлектрокара Ioniq 6. Летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде состоялся дебют Ioniq 5 N. Электрический хэтчбек оказался самым мощным серийным автомобилем в истории Hyundai, а также первым электромобилем «заряженной» гаммы Hyundai N. Но в нынешнем году линейка суббренда Hyundai N может вырасти сразу вдвое — фирма готовит спортивный вариант своего весьма необычного лифтбека Hyundai Ioniq 6. Премьера новой модели южнокорейской марки должна состояться уже ближайшей осенью.

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Hyundai всё-таки принял решение о выпуске модели Ioniq 6 N. Ожидается, что новинка технически будет унифицирована с соплатформенным Ioniq 5 N, который имеет электромоторы, установленные на передней и задней осях — суммарно они развивают 650 лошадиных сил.

Сейчас флагманский Hyundai Ioniq 6 имеет полноприводную трансмиссию, которая развивает 325 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента и также обеспечивает полный привод. Таким образом, N-версия станет самой мощной версией модели.

Помимо новой силовой установки электромобиль оснастят перенастроенной подвеской, усиленными тормозами и спортивным аэродинамическим обвесом. Ожидается, что серийный Ioniq 6 N станет адаптированным для массового производства концепт-каром Hyundai RN22e, представленным летом 2022 года. Фактически модель стала предвестником нового Ioniq 5 N, а теперь по её мотивам построят товарную модель в соответствующем прототипу кузове.