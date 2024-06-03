Ineos выпустит два новых внедорожника

В октябре 2022 года компания Ineos Automotive запустила производство внедорожника Ineos Grenadier, который формально считается идейным наследником классического Land Rover Defender. Летом 2023 года Ineos представила рамный пикап Quartermaster, созданный на базе Grenadier, а в феврале 2024 года британская марка анонсировала Fusilier — новый компактный внедорожник с электрической силовой установкой. А теперь объявлены планы по выпуску ещё двух моделей.

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Глава Ineos Automotive Линн Колдер в беседе с изданием Auto Motor und Sport анонсировала грядущее расширение модельной линейке. Новый автопроизводитель готовит амбициозные премьеры, которые позволят бренду выйти в новые для него сегменты рынка полноприводных моделей.

Первой премьерой станет компактный внедорожник, который британская марка позиционирует как замену Suzuki Jimny. Японская модель летом 2024 года покинет европейский рынок из-за несоответствия ужесточающимся экологическим требованиям, что освободит нишу для нового Ineos.

Второй новинкой окажется полноразмерный внедорожник, который станет флагманской моделью бренда. Она будет крупнее Grenadier и пока это всё, что известно о модели. Ожидается, что она станет конкурентом для перспективного рамного внедорожника Audi, а также серийных Mercedes-Benz G-Class и топовых комплектаций Land Rover Defender последнего поколения.