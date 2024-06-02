Dongfeng привез в Россию автобус-вездеход, который бросит вызов ПАЗу. По информации телеграм-канала «Автобусы и вообще», автопроизводитель намерен официально вывести на наш рынок пассажирские спецверсии с двумя (4х4) и тремя (6х6) осями. Четырёхколёсный автобус с полным приводом уже показан, ожидаемая цена — до восьми миллионов рублей. Новинка Dongfeng займёт нишу устаревшего ПАЗ-3206 и составит конкуренцию КамАЗ-6250.

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У полноприводника сложный индекс EQ6680ZT: под ним скрывается автобус длиной 6,8 метра полной массой 8150 килограммов и вместимостью 23 человека. Dongfeng использует 4,0-литровый турбодизель собственной конструкции в варианте форсировки на 170 лошадиных сил. Аналогичный агрегат ставится на грузовики Captain. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Fast Gear.

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Хотя клиренс китайского автобуса солидный (400 миллиметров до подножки и 550 миллиметров до нижней точки днища), шоссейные шины и двускатная задняя ошиновка вряд ли позволят конкурировать с новейшим КамАЗ-6250 в сложных северных условиях. Скорее Dongfeng EQ6680ZT можно считать заменой ПАЗ-3206, пока аналог на базе «Вектора-NEXT» не пошёл в серию.

Конкурентным преимуществом китайских автобусов-вездеходов может быть цена: восемь миллионов рублей за версию 4х4 и в пределах 9,5 миллиона рублей за версию 6х6. Для сравнения «газпромовский» КамАЗ-6250 по неофициальным данным стоит около 20 миллионов рублей!