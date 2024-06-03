На заводах Dongfeng будут трудиться человекоподобные роботы

Китайская Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов в автопроме, пишет Car News China. В рамках сотрудничества основанная в 2012 году Ubtech предоставит своего передового робота Walker S для работы на предприятии в Лючжоу. Он будет выполнять различные задачи — от проверок качества до нанесения наклеек.

© Motor.ru

Гуманоид Walker S будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством кварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

© Ubtech

Walker S — 1,7-метровый промышленный робот, по пропорциям похожий на человека. У него 41 сочленение с сервоприводом и сенсоры на пальцах, благодаря которым он может взаимодействовать с объектами и людьми. В его «мозг» также вшит некий «алгоритм слияния»: он позволяет подключаться к заводским системам и обмениваться с ними данными.

Dongfeng — не первая в мире автокомпания, решившая взять на работу андроидов. В январе BMW объявила, что на нее будут трудиться человекоподобные роботы калифорнийской компании Figure. Они появятся на заводе BMW Group Plant Spartanburg в Южной Каролине, но чем будут заниматься, пока неясно.

Между тем Tesla работает над собственным роботом. Андроид по имени Optimus сменил поколение в декабре прошлого года, а в мае сообщалось, что он начал выполнять разные задачи на одном из заводов Tesla.