КамАЗ раскритиковал крупнейшего российского производителя электроники

На прошедших в Тольятти парламентских слушаниях комитета Совета Федерации гендиректор челнинского завода не стал скрывать недовольство фирмой «Итэлма». Сергей Когогин заявил, что компания «получает сверхдоходы и паразитирует на проблемах». По оценке КамАЗа, с 2021-го автомобили подорожали на 40%, а цены на электронные компоненты взлетели в четыре раза.

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Модератор встречи, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов попытался заступиться за представителей «Итэлмы», хотя в зале находился руководитель костромской фирмы Алексей Воробьев. Доводы чиновника сводились к тому, что производителей электроники в России немного, и властям стоит создавать условия, чтобы таких компаний становилось больше и они предлагали конкурентные цены.

Пока альтернативы «Итэлме» у наших автопроизводителей нет: эта компания готова стать поставщиком электронных блоков для всех заводов на территории России. В настоящий момент на КамАЗе, АвтоВАЗе и ГАЗе около 80% блоков управления российские, и в дальнейшем эта доля может только расти.

Увеличение доходов российские представители отрасли признают: по оценке ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» с февраля 2022 года налоги от автоэлектроники выросли втрое, а к 2027 году «есть потенциал вырасти ещё в три раза».