BMW добавила новые дизельные версии четырем моделям

В конце весны европейская линейка планово обновилась, а гамма стала ещё шире! У «пятёрки» добавлена топ-версия 540d xDrive с шестицилиндровым дизелем, у компактвэна 2-Series Active Tourer и кроссоверов X1/X2 появились промежуточные переднеприводные версии sDrive20d с четырёхцилиндровым мотором. Ещё одна обновка в духе времени — дебют заряжаемых гибридов BMW 530e с полным приводом xDrive.

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Год назад во время дебюта BMW 5-Series в кузове G60 было объявлено, что заряжаемые гибриды пополнят гамму весной 2024 года. Так и получилось, причём сначала предложили две версии (530e и 550e xDrive), а теперь добавлена третья — 530e xDrive. «Старший» бензин-электрический вариант с 3,0-литровым мотором развивает 489 сил и 700 Нм, «младший» с 2,0-литровым — 299 сил и 450 Нм.

Расширение гаммы дизелей тоже напрашивалось: теперь в продаже появилась умеренно-гибридная полноприводная версия 540d xDrive с 3,0-литровой рядной «шестёркой». Пиковая отдача — 303 силы и 670 Нм. А вот для переднеприводных BMW предложили 2,0-литровый дизель, который вкупе с 48-вольтовым стартер-генератором выдаёт до 163 сил и 400 Нм. Такой мотор доступен на X1/X2 и на 2-Series Active Tourer в варианте sDrive20d.

В прошлый раз BMW расширяла «глобальную» гамму в феврале, причём тогда покупателям предложили и дизельные, и гибридные, и электрические версии. Упрощение экостандарта «Евро-7» позволяет автопроизводителям не торопиться с электрификацией и дольше сохранять разнообразие топливных версий.