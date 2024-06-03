Продажи Tank в России взлетели на 368 процентов

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на данные «Автомаркетолога», в апреле 2024 года дилеры марки реализовали 2417 таких машин, что на 368 процентов больше, чем в том же месяце 2023-го. Причем помимо двух официально представленных на российском рынке моделей, Tank 300 и Tank 500, было продано еще несколько экземпляров Tank 400. Последний дебютировал на автосалоне в Шанхае в прошлом году, и пока его возят в Россию неофициально.

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Согласно официальному российскому сайту Tank, внедорожник с индексом 300 по состоянию на начало лета стоит от 4 199 000 до 4 799 000 рублей за автомобили 2024 модельного года без учета скидок. Он доступен с безальтернативным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и двумя вариантами полного привода. Первый — с жeстко подключаемой передней осью, а второй — с многодисковой муфтой в приводе передних колес. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат.

По данным «Автомаркетолога», Tank 300 в прошлом месяце разошелся в количестве 1336 экземпляров, что на 259 процентов больше, чем было продано в апреле 2023 года.

«Старший» Tank 500 стоит в настоящее время от 6 499 000 до 7 099 000 рублей, и представлен как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Модификации две на выбор: с двухлитровой «турбочетверкой» и трехлитровой «турбошестеркой» в составе гибридных силовых установок. Коробка в обоих случаях девятиступенчатая.

«Пятисотый» в апреле выбрали 1073 россиянина. Продажи модели по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 640 процентов.

Наконец, упомянутый Tank 400 фигурирует в отчете с результатом восемь проданных штук. Пятиметровый рамный внедорожник с 224-миллиметровым клиренсом приводит в движение гибридная установка. Она состоит из двухлитрового бензинового двигателя мощностью 245 лошадиных сил и 163-сильного электромотора, встроенного в девятиступенчатый автомат. Суммарная отдача агрегатов составляет 408 лошадиных сил.

Когда модель официально выйдет на российский рынок и сколько будет стоить, пока неизвестно. На маркетплейсах она оценена в пять миллионов рублей.