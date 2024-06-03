АвтоВАЗ вернет на конвейер практичную Lada Granta

Серийное производство практичной версии Granta стартует в Тольятти через неделю, 10 июня. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на источники, близкие к заводу. Универсалы будут сходить с конвейера только в исполнении с приставкой Cross, стоимость которого лежит в диапазоне от 1 012 000 до 1 177 000 рублей.

© Motor.ru

Lada Granta Cross числится в производственном плане завода, с которым ознакомились инсайдеры. Судя по нему, универсалы будут сходить к конвейера в шести комплектациях и пяти цветах: белом «Ледниковый» (код 221), черном «Пантера» (672), серебристом металлике «Платина» (691), темно-сером металлике «Борнео» (633).

В последний раз Гранту-универсал видели на конвейере в апреле текущего года. За месяц было выпущено 900 машин в исполнении Quest, а в мае их в плане уже не было, хотя АвтоВАЗ собирался увеличивать объемы сборки

Cross-вариант Granta отличается неокрашенными пластиковыми деталями обвеса, призванными защитить лакокрасочное покрытие. Также у него увеличенный дорожный просвет и высокопрофильные шины.

Универсал оснащается 1,6-литровым восьмиклапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил и 106-сильным шестнадцатиклапанным того же объема. Коробка передач — пятиступенчатая «механика».