В Египте будут производить 50-70 тысяч автомобилей Lada в год

50-70 тысяч российских автомобилей Lada в год будет выпускать заводе в египетском городе Тарбул. Сейчас он строится, а на заданную мощность выйдет в будущем году, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

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По словам чиновника, договор об этом был подписан между АвтоВАЗом и египетской GV Investments. Согласно договору, египтяне получили право на производство Lada.

"Завод в Тарбуле займет площадь 200 тысяч квадратных метров, - отметил также Самир, - и станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте".

В России Lada сходит с конвейера в нескольких модификациях - Vesta, Granta, Largus, Niva Legend, Niva Travel. Какие из них станут выпускаться в Египте, пока не сообщается.

Примерно год назад глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил о решении начать сборку Lada не только в Египте, но и в Эфиопии, в странах Персидского залива, в Алжире, Нигерии и Гане.