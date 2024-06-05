Lada Iskra обещает стать бестселлером АвтоВАЗа

АвтоВАЗ 5 июня представит перспективную модель Lada Iskra, которая поступит в продажу в следующем году. Построенная на иностранной платформе, она окажется вне конкуренции по цене среди китайских "одноклассников", однако может отнять покупателей у флагманской Vesta.

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В рамках Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ впервые покажет новую компактную модель В-класса под названием Lada Iskra. Ее разработка начиналась еще при участии Renault, а потому в основу "Искры" легла глобальная платформа CMF-B. Согласно условиям сделки по передаче российских активов Renault в госсобственность, эта "тележка" досталась АвтоВАЗу, и с целью достижения технологического суверенитета модели была подвергнута реинжинирингу, получив название XJO.

Инвестиции в создание нового семейства Lada Iskra составляют порядка 37 млрд рублей. Старт серийного производства новинки запланирован на начало 2025 года.

Технические характеристики "Искры" пока держатся в секрете, однако уже известно, что в линейку нового семейства будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Дизайн автомобилей Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada.

Как считает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, наиболее доступным будет седан и, в текущих ценах при отсутствии резких скачков стоимости авто к моменту запуска модели, его "стартовую" цену производитель удержит в диапазоне 950 тысяч - 1 млн рублей. Стоимость универсала Lada Iskra может начинаться в диапазоне 1,25-1,35 млн рублей, а за версию Cross нужно будет доплатить еще 150-200 тыс. рублей.

"Думаю, что сегодня о ценах говорить еще рано. Если бы машину запускали на рынок сейчас, то менеджмент АвтоВАЗа постарался бы установить на базовую версию психологически комфортную цену, не превышающую 1 млн рублей, но какая ситуация сложится к началу выпуска "Искры", пока неясно", - рассуждает обозреватель автопортала "Дром" Сергей Арбузов.



В модельном ряду Lada новая Iskra займет место между бюджетной Granta и флагманской Vesta, при этом в среднесрочной перспективе она должна полностью заменить "Гранту". Согласно данным АвтоВАЗа, Lada Granta занимает 47% в общем объеме реализации предприятия по итогам четырех месяцев 2024-го, на "Весту" приходится 27%, оставшуюся долю поделили между собой внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Однако с возвращением на рынок Lada Largus в июне, структура продаж АвтоВАЗа претерпит некоторые изменения.

По мнению коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского, "Искра" должна стать одним из драйверов продаж АвтоВАЗа, ее доля в модельном ряду Lada составит не менее 25%. У новинки в своем ценовом сегменте нет конкурентов среди китайских марок. Этот автомобиль по праву может стать народным благодаря своей доступности и техническому оснащению.

В свою очередь, Сергей Арбузов считает, что, если к моменту начала производства "Искры" общая ценовая картина сохранится, то новинка будет отбирать покупателей не у "Гранты", а у Lada Vesta. При этом потенциально потребительские свойства "Искры" выше, чем у Vesta за счет большего технологического совершенства иностранной платформы, поэтому покупатель будет выбирать между "Искрой" и "Вестой", скорее, в пользу новинки.

"Что касается "Гранты" ее будут держать на конвейере как можно дольше: реальная покупательная способность населения падает, и Granta - это единственный автомобиль, доступный большинству граждан", - резюмирует Сергей Арбузов.