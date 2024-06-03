У минивэна Voyah появилась ультрароскошная версия

В Китае у знакомой россиянам модели появилось новое исполнение Private Customized Edition — еще более роскошное, отличающееся двухцветным окрасом кузова, щедрым декором в салоне и гигантским выдвижным экраном для пассажиров второго ряда. Силовая установка у такого Dreamer гибридная, а стоимость составляет 639 900 юаней, или 8,1 миллиона рублей по нынешнему курсу.

© Motor.ru

Dreamer в Private Customized Edition доступен в двух двухцветных схемах: с темной нижней частью и светлым верхом либо наоборот. Передний шильдик подсвечен.

Спереди в салоне — стандартный для Dreamer кластер с тремя дисплеями диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и поддерживает протокол Huawei HiCar. В списке оборудования числятся 23 датчика, обеспечивающие работу различных «умных» систем, включая функции ночного видения.

© DongCheDi

© DongCheDi

© DongCheDi

© DongCheDi

© DongCheDi

© DongCheDi

В оформлении интерьера вэн оправдывает свое название, предлагая варианты кастомизации: можно выбрать серебристый декор либо под розовое золото, добавить потолок «звездное небо» и изменить материал пола на более дорогой. Все сиденья обиты телячьей кожей. Задним пассажирам, кроме экрана-кинотеатра, доступны панель для регулировки кресел и холодильник.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового мотора мощностью 150 лошадиных сил (220 Нм крутящего момента), пару которому составляют два электродвигателя. Передний выдает 204 силы, задний — 218. Суммарная отдача системы равна 571 силе, расход топлива — 5,26 литра на 100 километров пути. Батарея емкостью 43 киловатт-часа обеспечивает 236 километров хода на электричестве по китайскому циклу CLTC. Общий запас хода — 1231 километр.

В России Dreamer появился в начале прошлого года под названием Dream. Он доступен в том числе с электрической силовой установкой. Минимальная цена машины в наличии на сайте марки — 7 690 000 рублей за PHEV-модель 2023 года выпуска.