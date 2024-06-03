В России стартовали продажи грузовиков Ambertruck SM, которые собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Приобрести новинку предлагают за 4,9 млн рублей. Грузовик получил дизельный турбодвигатель на 170 л. с. и шестиступенчатую МКП. Грузоподъемность Ambertruck SM составляет 7,6 тыс. кг. Базовая версия новинки оснащается кондиционером, обогревом наружных зеркал, круиз-контролем и т. д. В салоне помещаются водитель и два пассажира, также внутри предусмотрено спальное место.

До этого стало известно, что «Автотор» скрыл грузовики JMC под брендом AmberTruck. Новая торговая марка была зарегистрирована в январе 2024 года. Отмечалось, что грузовики Ambertruck можно будет оснащать различными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и другие.

Выпуск автомобилей JMC в Калининграде начался летом 2023 года. Компания Jiangling Motors Corporation была основана в 1993 году и известна в Китае благодаря производству автомобилей Ford и Isuzu.